Emergenza sanitaria

Sono stati ricoverati all’ospedale Umberto I di Siracusa due ispicesi che sono stati colpiti dal Covid19. “Le loro condizioni non sono gravi, hanno avuto dei sintomi e per precauzione sono stati trasferiti all’ospedale siracusano” dice a BlogSicilia il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie.

Per quanto concerne la situazione del Comune del Ragusano lo stesso capo dell’amministrazione di Ispica fornisce i dati: “I soggetti positivi in isolamento domiciliare sono 5, inoltre registriamo un ricoverato in terapia intensiva; una persona, non ispicese, domiciliato temporaneamente in territorio ispicese ai confini con Rosolini, ed i due ricoverati a Siracusa”.

Frattanto, nel resto della Sicilia si sono verificati altri contagi: cinque giovani palermitani si sono presentati ieri al pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Tre avevano sintomi. Tutte e cinque sono risultati positivi al Covid19. Una di loro è incinta. I medici a tre di loro hanno diagnostica la polmonite. E’ scattata come da prassi la sanificazione dei locali. Quattro sono ricoverati nel reparto di malattie infettive, come riferiscono dall’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello. Uno di questi era asintomatico. I cinque sono ricoverati e tenuti in osservazione. Adesso si sta cercando di individuare tutte le persone che sono state a contatto con loro per verificare se vi siano stati altri contagi.

Nel complesso salgono a 980 gli attuali positivi attivi nell’isola, 911 dei quali in regime di isolamento domiciliare. Sono stati eseguiti 3353 tamponi che portano il totale a quasi 334 mila. Resta fermo a 286 il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola. Sul fronte provinciale 12 i casi a Catania, 4 a Messina, 8 Palermo (3 sono migranti) 3 a Ragusa e 2 a Siracusa e 4 Trapani. In questo report c’è anche un caso di un viaggiatore, una donna proveniente dalla Spagna, trovata positiva ai controlli eseguiti in aeroporto: primo caso dall’avvio dei controlli.

Infine, sulla nave quarantena Azzurra, a Lampedusa, sono stati già imbarcati una quindicina di migranti risultati positivi al Coronavirus. Il padiglione dove i contagiati venivano tenuti in isolamento è stato liberato, dopo che ieri ne erano stati già trasferiti 60. E nell’hotspot di contrada Imbriacola non ci sono più persone infettate dal Covid-19. Sono poco meno di 600 gli extracomunitari che verranno imbarcati sulla Azzurra.