È morto di Covid19 Frank Scorpo, 35 anni, figlio di emigranti di Solarino, Comune a 20 chilometri da Siracusa, che viveva nel New Jersey, negli Stati Uniti dove si guadagnava da vivere facendo il poliziotto. Ad annunciare la morte del trentacinquenne è stato il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo, che è ancora in contatto con i genitori della vittima.

“Apprendo solo adesso -scrive il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo- una tristissima notizia, di quelle che non ti aspetti mai. Negli Stati Uniti d’America viene a mancare per covid-19 un poliziotto di 35 anni, figlio di un nostro concittadino solarinese emigrato tempo fa, col cuore sempre a Solarino. Condoglianze cari Sebastiano e Anna, condoglianze a tutta la famiglia, condoglianze a tutta la comunità Solarinese del New Jersey.

Ciao caro Frank , buon viaggio cuore grande, che la terra ti sia lieve”.

Frank Scorpo, come riportato da northjersey.com, era sposato con due figli ed è indicato dal Dipartimento di polizia presso cui era in servizio un poliziotto esemplare.

FOTO TRATTA DA NORTHJERSEY.COM