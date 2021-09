la situazione a siracusa

Sono 30 i ricoverati all’ospedale Umberto I di Siracusa per il Covid19. Questo il dato relativo alla giornata di oggi che preoccupa e non poco anche perché nelle ore scorse ce ne erano 26 nella struttura sanitaria, inoltre è cresciuto, sebbene di una unità, il numero di coloro che sono in Terapia intensiva: 3 contro i 2 di ieri.

I ricoveri per fascia d’età

Sono 12 i ricoverati appartenenti alla fascia di età tra i 50 ed i 69 anni, 8 tra i 70 e gli over 80, 5 tra i 40 ed i 49 anni, 2 tra i 20 ed i 39 anni. In merito ai contagiati, la curva sta progressivamente calando e secondo i dati in possesso all’autorità sanitaria sono 362 i positivi.

La media dei vaccini nel Siracusano

La media in provincia di Siracusa, come prima dose di vaccini, è del 69,56%, ma solo il 60,69% della popolazione complessiva ha completato il ciclo. E’ quanto emerge in un rapporto, nella disponibilità dell’azienda sanitaria, sulla situazione in tutto il territorio aretuseo, che naviga nelle ultime posizioni per somministrazione di vaccini anti Covid19.

I numeri in Sicilia

Sono 618 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 12.307 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 5,0% ieri era al 5,7% . L’isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita dalla Emilia Romagna con 470 casi.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 26.014 con un decremento di 176 casi. I guariti sono 786 mentre si registrano altre 8 vittime che portano il totale dei decessi a 6.585.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 176, Catania 234, Messina 6, Siracusa 46, Ragusa 40, Trapani 37, Caltanissetta 53, Agrigento 13, Enna 13.

Sicilia in giallo

La Sicilia resta in zona gialla per altre due settimane almeno, quindi fino al 27 settembre certamente e forse anche oltre in base all’andamento del contagio da Covid19.

Lo prevede la nuova ordinanza ‘Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Sicilia’ del ministero della Salute, datata 10 settembre e pubblicata sul sito dello stesso ministero