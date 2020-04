E' accaduto a Siracusa

Storia di solidarietà in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo nel pieno di un’emergenza sanitaria. Siamo a Siracusa, dove unna famiglia del capoluogo, trovandosi in grandi difficoltà economiche, nessuno mangiava da giorni, si è decisa a rivolgersi al il 112 chiedendo informazioni su come mettersi in contatto con un ente assistenziale in grado di fornirgli qualche genere alimentare.

Immediatamente i militari hanno contattato la Caritas cittadina per far preparare un pacco alimentare. I carabinieri così hanno così potuto consegnare presso l’abitazione della famiglia i viveri confezionati.

Pane, pasta, qualche scatola di legumi, passata di pomodoro, farina, una colomba e due uova di cioccolato per i due bambini, questo il contenuto del pacco donato che è stato accolto dalla famiglia con grande riconoscenza nei confronti degli uomini delle forze dell’ordine.