Emergenza sanitaria

Primo caso di Covid19 a Francofonte, Comune nella zona nord del Siracusa. E’ stata la stessa amministrazione a comunicare l’infezione. “Rassicuriamo l’intera popolazione che tutti i protocolli previsti dalla normativa in materia di isolamento familiare e verifica di eventuali contatti con il soggetto contagiato sono stati immediatamente attivati” fanno sapere dal Comune e nelle prossime ore il sindaco darà altre informazioni sulla vicenda.

A Noto, il sindaco, Corrado Bonfanti, durante il consueto messaggio video, ha annunciato la positività di una donna. “E’ una persona – ha detto il sindaco di Noto – proveniente dall’estero: è asintomatica. Per quanto riguarda le altre persone che sono in quarantena fiduciaria, la maggior parte di esse ha eseguito i tamponi che sono risultati negativi”.

Nonostante, questi nuovi casi si allenta la morsa del virus nel Siracusano e proprio ieri la direzione dell’Asp ha disposto la riapertura del reparto di Pediatria dell’ospedale di Siracusa sospeso durante l’emergenza sanitaria. Da ieri sono operativi i primi 6 posti letto ai quali seguirà nei prossimi giorni la graduale riattivazione dei rimanenti posti.

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato ad ieri in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 112.929 (+1.792 rispetto a ieri), su 101.487 persone: di queste sono risultate positive 3.374 (+8), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.760 (-94), 1.351 sono guarite (+102) e 263 decedute (0). Per un errore, ieri, è stato comunicato un decesso in provincia di Palermo, mai avvenuto. Oggi, invece, l’unico morto è nella provincia di Siracusa, quindi il totale dall’inizio dell’epidemia è sempre di 263.

Degli attuali 1.760 positivi, 209 pazienti (-6) sono ricoverati – di cui 11 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.551 (-88) sono in isolamento domiciliare.