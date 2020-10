“Immediatamente si è attivato il protocollo – spiega il sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio – che prevede l’isolamento dei soggetti positivi ed il controllo e la messa in sicurezza sia delle classi dei due ragazzi che dell’intero istituto scolastico. La situazione è ampiamente sotto controllo e non c’è alcun motivo di cedere al panico e agli allarmismi. Pertanto vi rivolgo l’invito di attenervi al massimo rispetto delle regole comportamentali minime (utilizzo della mascherina, distanza interpersonale, divieto di assembramenti); secondariamente vi chiedo di attenervi alle informazioni ufficiali che puntualmente vi fornirò”.

Contestualmente il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, considerato che in quelle classi ci sono studenti di Sortino, ha annunciato l’imminente chiusura dell’istituto “per gli interventi di sanificazione”

Un’alunna è risultata positiva al Covid19 in una classe della scuola media Leonardo da Vinci di Palermo e i compagni e alcuni professori sono in quarantena. I familiari della ragazzina, assente da alcuni giorni, hanno comunicato che la figlia è risultata positiva, dopo aver ricevuto l’esito del tampone.

Nelle scorse ore si è appresa della positività del candidato a sindaco di Augusta, Pippo Gulino, arrivato in testa al primo turno che gli garantirà di partecipare al ballottaggio. “Nella serata di domenica – dice Gulino – non mi sono sentito in perfetta forma e ho deciso di effettuare un Test per il COVID-19. Purtroppo sono risultato Positivo. Invito chi sia venuto a stretto contatto con me in questi giorni così concitati, nonostante l’uso della mascherina, di usare la massima cautela e consultare il proprio medico. Non preoccupatevi, sto bene e mi rimetterò presto, per la mia famiglia, per tutti voi, per la nostra città. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e lo faremo insieme”.