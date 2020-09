ormeggiata nella rada di Augusta

Sono 46 i militari positivi al Covid19, di cui 15 asintomatici, componenti dell’equipaggio della nave italiana Margottini, protagonista di una missione europea, ormeggiata al pontile Nato nella rada di Augusta. Secondo quanto riferito dalla direzione dell’Asp di Siracusa, nel pomeriggio di ieri, i medici del Dipartimento di Prevenzione e del reparto Malattie infettive dell’ospedale Umberto I sono saliti a bordo, su richiesta del comandante di Marisicilia ammiraglio Andrea Cottini.

“Valutate le condizioni cliniche di tutti i soggetti e dei sintomi riscontrati, 4 sono stati trasferiti al Centro Covid

dell’ospedale di Siracusa e ai restanti sono state prescritte le terapie mediche del caso. I positivi con lieve

sintomatologia sono stati posti in quarantena sulla Margottini sotto stretta osservazione anche da parte del

personale medico dell’ospedale di bordo” fanno sapere dall’Azienda sanitaria.

Gli altri positivi asintomatici sono stati trasferiti negli alloggi della Marina militare. “La situazione – rassicurano dall’Asp di Siracusa – è sin dal primo momento sotto controllo grazie alla collaudata sinergia tra l’Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato regionale della Salute,l’Asp di Siracusa e il prefetto di Siracusa che ha costantemente monitorato l’andamento delle attività svoltesino a tarda notte”.

Frattanto, secondo i dati aggiornati a ieri, sono 125 i nuovi casi di nuova positività al covid19 nell’isola nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono complessivamente 2461 positivi attivi di cui 253 ricoverati in ospedale, 16 dei quali in terapia intensiva (dato identico a ieri) e 237 in regime di ricovero ordinario (sette più di ieri); 2.208 si trovano in isolamento domiciliare, per un totale di 6.234 casi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi eseguiti sono 5.169 confermando il trend in crescita dei test. Dei nuovi contagi di oggi 2 sono migranti ospiti all’hotspot di Lampedusa

Anche oggi si registra una nuova vittima che porta a 304 i decessi dall’inizio dell’epidemia nell’isola. Si tratta di un uomo di Trapani.

Sul fronte della distribuzione fra province il Palermitano resta il territorio più colpito con 56 nuovi casi (2 sono migranti dell’hotspot di Lampedusa), seguono Catania con 31 casi e Trapani con 17. Poi ci sono 6 casi a Messina, 5 ciascuno a Caltanissetta e ad Agrigento, 3 a Siracusa e 2 a Enna. I guariti di oggi sono 75

Resta il Palermitano il fronte caldo dei contagi. Nella giornata di oggi si registrano ancora sili chiusi per precauzione dopo un caso di positività, ma anche ben 8 npaesi del comprnsorio con le scuole chiuse in ogni ordine e grado. Sono le città in cui sono stati confermati alcuni piccoli focolai di Covid19 ad aver subito il rinvio dell’apertura delle scuole.