emergenza sanitaria

Scendono i contagi a Priolo

Il sindaco ha chiesto la revoca della zona rossa

Sono al momento 4 i Comuni del Siracusano “chiusi” per Covid19

“I dati sul contagio ci dicono che i numeri sono in calo, per cui ho chiesto al presidente della Regione di revocare la zona rossa”. Lo afferma il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, per cui la situazione di grave emergenza sanitaria nel centro industriale del Siracusano è finita.

Priolo zona rossa

Oltre una settimana fa, il governatore dell’isola, Nello Musumeci, su input dello stesso primo cittadino e dell’Asp di Siracusa, aveva istituito la zona rossa a Priolo. “I dati sui contagi appena ricevuti dall’Asp- ha fatto sapere il primo cittadino – sono in calo e pertanto ho immediatamente chiesto al Governatore della Sicilia di revocare il provvedimento che istituiva la zona rossa per il nostro paese. Speriamo di avere notizie in merito già domani e speriamo soprattutto che i contagi non salgano più. Per questo mi appello al senso di responsabilità di ogni cittadino”.

I dati

Secondo le informazioni fornite dal sindaco, i dati su Priolo dicono che la quota di 250 positivi su 100 mila abitanti è scesa abbondantemente. “Se prima avevamo toccato il tetto di 310 unità adesso siamo a 145, per cui è inutile restare chiusi”.

Gli altri Comuni chiusi

Nel Siracusano, ci sono altri Comuni in cui vige la zona rossa: Solarino, Rosolini e Buscemi ma il rischio che altre città possano essere chiuse è alto, come nella zona montana.

Covid19 in Sicilia

Sono 1287 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.170 tamponi processati, con una incidenza di positivi che torna a scendere al 4,7%. La regione oggi è quinta per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 11 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.757 Il numero degli attuali positivi è di 26.527 con 1181 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 95.