indagine dei nas

Ispezione dei carabinieri del Nas in una farmacia di Priolo

Si è scoperto che i test anti Covid19 erano inidonei

Locali e dispositivi di protezione individuali inadeguati

I titolari sono stati segnalati all’autorità sanitaria

L’Asp ha disposto la sospensione dei test in questa farmacia

I carabinieri del Nas di Ragusa, al termine di un controllo in una farmacia, situata a Priolo, nel Siracusano, hanno scoperto che i test anti Covid19 erano inidonei.

Titolari segnalati

E così i titolari dell’attività son stati segnalati alle autorità sanitarie per violazione ” alle norme di sicurezza nell’esecuzione dei tamponi rapidi”. Secondo quanto emerso nel corso dell’ispezione, “i locali e i dispositivi individuali utilizzati nel corso dei prelievi non risultavano idonei”.

La sospensione dell’Asp

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa ha disposto la sospensione immediata dell’esecuzione dei test antigenici rapidi nella farmacia, fino a una nuova riorganizzazione ed in attesa di verifiche da parte degli ispettori. Al titolare della farmacia sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare di 2.000 euro.

I prezzi dei test

I prezzi dei test rapidi sono stabiliti: 15 euro per ogni tampone (ai maggiorenni), 8 euro per la fascia d’età a 12 a 17 anni.

Esami in aumento

Con la progressiva estensione del green pass, spiegava il presidente Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe, che realizza statistiche e report sull’emergenza sanitaria, “la media settimanale è passata da 113 mila del 6 agosto a 178 mila il 7 settembre, per poi stabilizzarsi tra 175mila e 185mila. Questo documenta l’esistenza di una fascia di popolazione non intenzionata a vaccinarsi“. Per Cartabellotta l’attuale sistema “non potrà garantire, almeno nel breve termine, un’adeguata offerta”.

Numeri a Palermo

Ad un anno dall’apertura della Fiera del Mediterraneo come Hub per la gestione della pandemia, sono stati più di 700mila i test rapidi eseguiti sotto le tende del drive-in; oltre 600mila i vaccini somministrati tra i padiglioni 20 e 20A, ma anche tra la gente nella movida, nei quartieri, nelle aziende, nei dormitori per i senzatetto.