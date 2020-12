avviate le indagini per risalire al contagio

E’ risultato positivo al Covid19 un dipendente dell’Ufficio tributi di Siracusa in via De Caprio, nel rione di Grottasanta, nella zona nord di Siracusa. L’amministrazione comunale ha deciso di chiudere tutti i locali della palazzina per procedere agli interventi di sanificazione, frattanto è in corso l’indagine per risalire all’origine del contagio e contestualmente si stanno tracciando i movimenti dell’impiegato al fine di comprendere se sono a rischio altre persone, di certo le attenzioni maggiori sono per i familiari e per chi ha lavorato con lui a stretto contatto.

E proprio ieri, a Canicattini Bagni, nel Siracusano, il sindaco di Canicattini Bagni Marilena Miceli, ha emesso nel pomeriggio di oggi un’ordinanza di chiusura per oggi dei plessi scolastici “Garibaldi” e “Mazzini” del 1° Istituto Comprensivo “Verga” della città, per gli interventi di sanificazione di tutti i locali.

Il provvedimento, concordato con il Dipartimento di prevenzione dell’Asp e con la dirigente scolastica, Stefania Bellofiore, si è reso necessario dopo l’accertamento di positività al Covid-19 di una famiglia, i cui due figlioletti frequentano, rispettivamente, una classe delle Elementari al “Garibaldi” e della Media al “Mazzini”. Le due classi interessate, pertanto, come previsto dalle misure di prevenzione, saranno poste in quarantena.

Sono 1087 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri Sicilia su 9.086 tamponi eseguiti. I decessi sono 31, che portano il totale a 2.030.

Con i nuovi casi sono a 35.969 gli attuali positivi, con un incremento di 128 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1410 siciliani, 16 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1225 dei quali in regime ordinario 12 in meno rispetto a ieri; 185 in terapia intensiva ovvero 4 in meno nonostante i 14 nuovi ingressi a fronte dei quali si registrano 18 dimissioni, 4 delle quali sono trasfeimenti in regime ordinario. I guariti sono 928.

Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania sempre in testa per numero di nuovi casi con 403 seguita da Palermo con 222 e da Trapani con 125, Messina 110, Agrigento 82,Ragusa 55, Enna 40, Siracusa 29, Caltanissetta 21.