ferla e buccheri in zona rossa

Zone rosse a Buccheri e Ferla

Sono due Comuni montani del Siracusano

La situazione in questa zona è allarmante

Due Comuni, Ferla e Buccheri, in zona rossa, (dal 19 aprile 2021 fino al 30 aprile 2021) un altro, Buscemi, che lo è stato fino a poco tempo fa.

Ex zone Covid free

Questa la situazione sanitaria nella zona montana del Siracusano, che, nei mesi scorsi, addirittura era stata Covid free, con tanto di elogi. Le cose sono cambiate rapidamente, sono bastati i primi contagi per la diffusione del virus, del resto i Comuni montani (Ferla, Sortino, Buscemi, Buccheri, Palazzolo e Canicattini) sono legati tra loro, per contiguità territoriale ma anche per legami familiari e professionali.

Contagio a Buccheri

I casi positivi a Buccheri sono 15, come sostenuto dal sindaco: troppi per un Comune che non arriva a 2 mila abitanti, infatti, conti alla mano e seguendo lo schema dei 250 positivi per 100 mila abitanti, la zona rossa per Buccheri è fissata a 4,7. I parametri decisi dal Governo nazionale sono, comunque, al centro di una discussione dei sindaci: quello di Buscemi li ha aspramente criticati quando più di una settimana fu decretata la zona rossa. Lo stesso vicepresidente vicario dell’Anci Sicilia, Luca Cannata, sindaco di Avola, è stato duro con questo criterio.

Persone in ospedale

A Buccheri, ci sono abitanti che sono stati trasferiti in ospedale, a causa dell’aggravarsi della loro situazione. “I 15 positivi -dice il sindaco Alessandro Caiazzo – risultano tutti in buono stato di salute, compresi i nostri concittadini che nei giorni scorsi sono stati posti in ricovero ospedaliero. A tutti loro un caro abbraccio affinché guariscano presto”.

Covid19 in Sicilia

Sono 122 i Comuni siciliani che sono in zona rossa, sei nel Siracusano. In merito ai positivi, sono 1.301 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 28.927 tamponi processati, con una incidenza di poco superiore al 4,5% per effetto, anche oggi, dell’elevato numero di tamponi. La Regione anche oggi è quinta per numero di contagi giornalieri per il secondo giorno consecutivo.