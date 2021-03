il blitz alla borgata

Un gruppo di 4 persone aveva un covo dove nascondeva droga ed armi

Occupate altre case usate come nascondiglio per l’attività di spaccio

Trovato anche un sistema di videosorveglianza

Sequestrato un libro mastro legato al traffico di droga

C’erano armi, droga ed i libri contabili sull’attività di spaccio negli appartamenti nella disponibilità di un gruppo, composto da 4 persone, arrestate ieri dai carabinieri. E’ in carcere, in una cella del penitenziario di Siracusa, Gianclaudio Assenza, 25 anni, mentre sono ai domiciliari, Francesco Giliberto, 28 anni, Claudio Violante, 59 anni, e Giuseppina Quadarella, 33 anni, accusati di detenzione in concorso di armi clandestine e di sostanze stupefacenti.

Armi e droga

Il blitz è scattato in alcuni appartamenti situati in via Enna, alla Borgata, a due passi dallo stadio comunale di Siracusa ed al termine della perquisizione i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4 pistole con matricola abrasa, 24 proiettili calibro 7,65, 50 grammi circa di cocaina semi combusta e oltre 130 grammi di marijuana già suddivise in 40 dosi pronte per essere vendute al dettaglio.

Il libro mastro

Il controllo è scattato sia nella casa di Assenza sia in altre abitazioni disabitate ma nella disponibilità della gang, secondo i militari. Oltre alle armi ed alla droga, sono stati scovati appunti inerenti l’attività di spaccio di stupefacenti, soldi contanti e materiale per il taglio e confezionamento della droga. Inoltre, nella casa di Assenza è stato sequestrato un mega schermo collegato ad un sofisticato impianto di videosorveglianza che gli dava modo di controllare i movimenti esterni alla sua abitazione.

Le case occupate

Le indagini hanno permesso di appurare che “i locali disabitati ed adibiti a deposito di droga da parte dei 4 coinvolti erano stati occupati senza il consenso dei legittimi proprietari, i quali di fatto erano stati da tempo privati della loro proprietà ed impossibilitati ad accedervi in quanto il gruppo se ne era impossessato apponendo una robusta porta” spiegano dal comando provinciale. La porta è stata abbattuta con l’aiuto dei vigili del fuoco.

Droga in un circolo

In un altro controllo, i carabinieri hanno scovato in un circolo, anch’esso alla Borgata, 250 grammi di cocaina, per cui sono state denunciate due persone, tra cui il gestore del locale, che, però, ha ammesso di non sapere nulla di quel quantitativo di droga.