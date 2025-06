L’ex parlamentare regionale, Enzo Vinciullo, ad un passo dall’adesione alla Democrazia cristiana. Lui ed il leader nazionale, Totò Cuffaro, si sono incontrati nel fine settimana ed a quanto pare la fumata pare essere bianca, del resto le interlocuzioni tra la Scudo crociato e Vinciullo vanno avanti da mesi.

I rapporti tra Andolina e Vinciullo

A tessere la tela è stato il coordinatore provinciale della Dc, Salvatore Andolina, assessore alla Polizia municipale di Avola, che ha un’antica amicizia con l’ex deputato regionale: i due si conoscono dai tempi di Alleanza nazionale e per anni hanno percorso lo stesso cammino politico in questo partito, insieme all’ex sottosegretario alla Cultura, Nicola Bono, l’ultimo presidente della Provincia eletto dai cittadini prima dell’avvento dei commissari.

La riorganizzazione a Siracusa

La Dc sta provando a riorganizzare Siracusa, nelle settimane scorse è stato designato il coordinatore cittadino, Gaetano Penna, ex renziano, candidatosi al Consiglio comunale di Siracusa nel 2023 nella lista Fuori Sistema legata all’ex sindaco, Giancarlo Garozzo, ma anche lui, come Andolina, profondo conoscitore di Vinciullo, che, nei mesi scorsi, ha lasciato, in modo polemico la Lega, di cui è stato il coordinatore provinciale, ma da sempre in rotta di collisione con l’ex assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, il vero referente del partito di Salvini, e con l’ex deputato Ars, Giovanni Cafeo.

Le trattative della Dc

Vinciullo, che è stato anche vicesindaco di Siracusa, ha sfiorato due volte il ritorno a Palermo, prima nel 2017 e poi nel 2022 ma a penalizzarlo sono state le liste che non hanno raggiunto il quorum. Nella convention nella sala del Santuario della Madonna delle Lacrime, che ha tenuto a battesimo l’ingresso di Carlo Auteri nella Dc, Cuffaro ha chiarito quale sarà l’obiettivo della Scudo crociato: eleggere un deputato regionale.

La forza degli alleati del Centrodestra

Compito per nulla semplice anche perché nello stesso schieramento del Centrodestra ci sono corazzate, come FdI, che può contare su un parlamentare nazionale, Luca Cannata per non parlare dell’appeal della Premier, Forza Italia, che dispone dell’attuale deputato regionale, Riccardo Gennuso, e del Mpa-Grande Sicilia, trainato nel Siracusano dal sindaco di Melilli e parlamentare Ars, Peppe Carta, probabilmente, al momento, l’uomo chiave del Centrodestra nella provincia aretusea. Con 5 posti a disposizione, il gioco si fa duro per Dc che a sinistra ha altri competitor, come il Pd ed il M5S.

Auteri non basta

Ed il solo Carlo Auteri non basta di certo a tirare il partito, per cui i vertici della Dc hanno già portato dalla propria parte l’ex deputato regionale, Giancarlo Confalone ed altri ex consiglieri comunali e provinciali con un passato in Forza Italia. Nel corso della tre giorni a Siracusa, Cuffaro ha incontrato altre personalità politiche interessate ad entrare nella Dc che avrebbe rivolto le attenzioni al mondo dei medici, tra i bacini elettorali in assoluto più importanti.