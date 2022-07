indagine dei carabinieri a noto

I carabinieri di Noto, al termine di una indagini antidroga, hanno arrestato un 57enne che deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

La droga nel pollaio

All’interno del pollaio di pertinenza della casa, ben nascosta e con il tipico odore pungente della cannabis camuffato dal letame delle galline, sono stati rinvenuti 4 kg di marijuana.

Sequestro

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa, mentre la droga è stata sottoposta a sequestro in attesa delle analisi.

Droga dello stupro a Noto

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato, nelle ore scorse, due uomini, entrambi 36enne, originari della Slovacchia ma residenti a Noto per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Nel corso della perquisizione, gli inquirenti hanno rinvenuto nella loro abitazione due flaconi di “GBL” di 250 ml ciascuno, ancora confezionati all’interno di un pacco poco prima consegnato da un corriere.

La droga dello stupro

La droga dello stupro, anche nota come liquid ecstasy, Ghb (gamma-idrossibutirrato), Gbl (gamma-butirrolattone) o Bd (butandiolo), è una sostanza che si può presentare o come polvere incolore o come liquido inodore, dal sapore leggermente salato/saponoso, quasi impercettibile. Sono idrosolubili e, per queste loro caratteristiche, si prestano a essere “nascosti” nelle bevande. Dopo pochi minuti, circa un quarto d’ora, si inizia a manifestare uno stato di eccitazione, che rapidamente muta in stanchezza e debolezza.

Altra droga nella casa a Noto

Durante il controllo nell’appartamento a Noto, occupato dai due slovacchi, gli agenti della Squadra mobile hanno sequestrato altra sostanza stupefacente del tipo “Shaboo” (metanfetamina cloridrata), dal peso di grammi 3,90 ed un bilancino di precisione.

Acquisto da rifornitore olandese

“Le indagini hanno acclarato che i due uomini avevano acquistato la sostanza stupefacente GBL per corrispondenza, presso un rivenditore olandese. Pertanto, dopo le incombenze di legge, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria

competente, i due stranieri sono stati tratti in arresto e sottoposti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida” spiegano dalla Questura.