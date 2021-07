è accaduto nella sede della protezione civile di carlentini

Una donna si è sentita male a Carlentini dopo essersi vaccinata

E’ rimasta vittima di uno stato d’ansia secondo fonti mediche

E’ stata accompagnata per precauzione in ospedale

Ha giocato un brutto scherzo l’ansia ad una donna che, poco dopo essersi sottoposta al vaccino nel centro di Carlentini, nel Siracusano, ha avvertito un malore.

In ospedale

E’ stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini ma secondo fonti mediche le sue condizioni sarebbero buone. Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe presentata nella sede della Protezione civile, dove si somministrano le dosi, abbastanza preoccupata ed avrebbe manifestato la sua ansia.

“Era ansiosa”

Avrebbero provato a calmarla e fatto ciò le sarebbe stato inoculato il vaccino ma durante i 15 minuti di attesa avrebbe mostrato insofferenza ed è stata soccorsa. Per precauzione, è stata accompagnata in ospedale dove è stata messa in osservazione ma non ci sarebbero problemi per la sua salute.

Contro i No Vax

La virologa Ilaria Capua, intervistata dal Corriere della Sera, ha affermato: «Ai non vaccinati per scelta — ovvero coloro che rifiutano di assumere una misura di salute pubblica necessaria a tenere l’emergenza sotto controllo, e di conseguenza uno strumento essenziale per mantenere in equilibrio il sistema sanitario nazionale — si potrebbe immaginare di proporre una piccola franchigia, per non dire ticket, in caso di ricovero Covid che vada a coprire almeno i costi ‘non sanitari’ dell’ospedale: letto, biancheria, mensa , servizio di pulizia, utenze».

Dati Covid19 in Sicilia

Sono 550 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.234 tamponi processati nell’isola. L’incidenza si attesta ancora poco sopra il 3.8% in crescita rispetto ai ieri a fronte di un numero minore di tamponi e di un numero di casi sovrapponibile. L’isola è sempre terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dopo Lazio e Lombardia.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province boom di contagio a Ragusa con 175 casi seguita da Caltanissetta con 103 poi Agrigento con 98 casi. Seguono Palermo 60, Catania 36, Trapani 29, Enna 26, Siracusa 19 (uno dei quali è un migrante) e Messina 4.