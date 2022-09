indagine a floridia dei carabinieri

I carabinieri di Floridia hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un bracciante agricolo, 57enne, incensurato.

Droga tra i vini

Al termine di una perquisizione domiciliare nella casa dell’uomo è emerso il suo tesoro: all’interno del garage di proprietà, i militari hanno rinvenuto, debitamente occultati all’interno di cassette in legno utilizzate per la conservazione di vini, oltre 3 chilogrammi di marijuana e circa 3.000 euro in contanti.

Sequestrati erba e soldi

La droga ed il denaro sono stati sequestrati mentre l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa. Nelle prossime ore, il floridiano sarà sentito dal gip del Tribunale di Siracusa per l’udienza di convalida della misura cautelare: in quell’occasione, potrà difendersi o chiarire la sua posizione.

Carico di droga nel Trapanese

I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo hanno rinvenuto in località di Cala Mazzo di Sciacca un pacco contenente stupefacente. Si trattava di hashish. I militari dell’Arma, allertati da alcuni bagnanti, hanno trovato, arenato sul bagnasciuga, questo plico al cui interno sono stati trovati 40 panetti, ben sigillati, di hashish del peso complessivo di 4 chili.

La droga che arriva dal mare

Ancora droga che arriva dal mare nel Trapanese. Si tratta del primo ritrovamento di quest’anno ed anche in questo caso i panetti sono stati imballati nello stesso modo di quelli contenuti nei più consistenti pacchi di droga spiaggiati rinvenuti nel recente passato. Infatti, nel 2021 sono stati ben 6 i ritrovamenti nella sola provincia di Trapani.

Dove erano stati trovati

I pacchi furono trovati a Pizzolungo dai carabinieri della compagnia di Trapani e sulla spiaggia nei pressi dell’aeroporto di Birgi, in questo caso rintracciati dai carabinieri di Marsala. C’è stato poi il pacco trovato nella frazione di Tre Fontane dai carabinieri di Mazara del Vallo per un totale di oltre 150 chili di droga. Continuano le indagini dei carabinieri per cercare di capire la provenienza della sostanza stupefacente.