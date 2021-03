indagine dei carabinieri a pachino

Operazione antidroga dei carabinieri a Pachino

Un giovane aveva comprato droga dal web

In casa aveva un piantagione di erba

Scovati anche degli appunti

I carabinieri hanno arrestato un 22nne di Pachino accusato di aver acquistato droga in Spagna su Internet e di aver realizzato una piantagione di marijuana in casa.

Droga e Covid19

Le indagini hanno avuto dopo alcune segnalazioni sull’attività dell’indagato, che si sarebbe approvvigionato di droga usando il web, considerato che, in un periodo come questo, è difficile andare a comprare stupefacenti nelle tradizionali piazze dello spaccio. “Il web, in tempo di Covid e di limitata libertà di circolazione, sta divenendo, soprattutto per i più giovani, una valida alternativa alle tradizionali piazze di spaccio di sostanze stupefacenti” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Il pacco e la serra

Dopo aver saputo di quella spedizione, i carabinieri hanno atteso che il giovane ritirasse il pacco con la droga per entrare in azione. Dentro la scatola, c’erano circa 150 grammi di marijuana. Dopo il sequestro dello stupefacente, i carabinieri hanno compiuto una perquisizione all’interno dell’abitazione del giovane dove è stata rinvenuta una serra artigianale che ospitava una decina di piante di “cannabis indica” oltre a materiale per il confezionamento delle dosi, bilancini di precisione ed una serie di appunti ove era riportata fedelmente la rendicontazione dell’attività di spaccio.

Il traffico sul web

“L’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei militari della Compagnia di Noto (SR)

aggiunge un tassello importante inserendo il web tra gli obiettivi da monitorare per contrastare con sempre

maggiore efficacia questo redditizio fenomeno criminale” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.