indagine della polizia

Gli agenti del commissariato di Lentini hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento, un uomo di 34 anni.

Percepiva reddito di cittadinanza

L’uomo, percettore del reddito di cittadinanza, con precedenti penali, è stato intercettato nel pomeriggio di ieri a bordo di una macchina, una Fiat Panda, che procedeva a forte velocità da via Teodoro verso via Purazzeto.

La droga

Gli agenti hanno deciso di bloccare la macchina ed i sospetti sono aumentati per il nervosismo dimostrato dal 34enne, per cui è stato perquisito: con se aveva 6 dosi di cocaina e 265 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Soldi e munizioni sequestrati

Poco dopo, gli investigatori si sono recati a casa dell’indagato dove sono state rintracciati 9 dosi cocaina e 1815 euro in contanti. Nel corso del controllo, sono state sequestrate 12 cartucce da caccia

calibro 12 e 1cartuccia da caccia calibro 16.

Ai domiciliari

L’uomo, come disposto dalla Procura, è stato posto ai domiciliari, contestualmente, sono state avviate le pratiche per la revoca del reddito di cittadinanza. Nelle prossime ore sarà sentito dal gip del Tribunale di Siracusa nel corso dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Minore arrestato nel Ragusano

E’ stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio un 17enne di Ragusa che, nella sua abitazione, avrebbe gestito un mercatino della droga. Il gip ha convalidato la misura cautelare, disponendo il trasferimento del minore in un centro di accoglienza.

Sul tavolo della cucina, i carabinieri hanno rinvenuto un panetto di hashish di circa 40 grammi, un bilancino di precisione e del materiale per confezionare gli stupefacenti. Inoltre, nascosti all’interno di un calzino custodito nel comodino vicino al letto, la somma contante di 1100 in banconote di diverso taglio. Tutto quanto è stato posto sotto sequestro dai carabinieri del comando provinciale di Ragusa che non hanno affatto chiuso le indagini