la risposto a mp, lega, udc e cantiere popolare

Si è spaccato il Centrodestra ad Avola dopo una convulsa e caldissima giornata politica iniziata con la richiesta da parte di Fratelli d’Italia di un incontro con i partiti alleati per discutere delle amministrative del 2022 nel Comune e proseguita con il rifiuto da parte di Mpa, Udc, Cantiere popolare e Lega Sicilia.

Il no dei 4 partiti

Un no motivato dalla circostanza che il confronto avrebbe dovuto interessare pure gli altri Comuni del Siracusano a scadenza elettorale ma a distanza di poche ore è arrivata la risposta, piuttosto dura, di Fratelli d’Italia, con il portavoce del circolo del partito, Salvo Coletta, uomo di fiducia del sindaco, Luca Cannata.

“Nessuna valenza provinciale”

“Per oggi è stata convocata – scrive Coletta – da parte mia quale referente locale di FdI una riunione dei partiti del Centrodestra di Avola , preceduta da telefonata ai vertici provinciali non avendo e non conoscendo i riferimenti locali, per iniziare a discutere di iniziative programmatiche future e anche di elezioni amministrative ad Avola e come tale di valenza locale. Nessuna valenza provinciale, pertanto, può assumere la riunione indetta per stasera che semmai dovrebbe essere convocata, per assumere valenza provinciale, dai coordinatori provinciali”.

Reazione scomposta

Il portavoce di Fratelli d’Italia bolla come scomposta la reazione al suo invito dei 4 partiti del Centrodestra.

“Non si comprende la reazione scomposta – scrive Coletta – dei firmatari che pieni di pregiudizi circa gli argomenti da trattare e discutere, che semmai si potevano sapere solo dopo aver partecipato. Mentre a livello nazionale e regionale si lavora per unire i partiti del centro destra a livello cittadino, e dal tenore del comunicato pare a livello provinciale, si lavora per distruggere il loro lavoro”.

” Spiace pertanto la loro decisione, che, vuole creare solo spaccature inutili e tenta maldestramente di inserire nella discussione il sindaco di avola per colmare forse una assenza di organizzazione e uomini a livello cittadino da potere delegare” scrive Coletta. Che aggiunge: “Bastava dire di non potere partecipare perché assenti sul territorio di Avola o perché i loro uomini non sono autonomi in un semplice dialogo cittadino invece di fare illazioni inutili”.

Asse tra Fdi e Forza Italia

All’invito di Fratelli d’Italia ha risposto solo Forza Italia. “Nel contempo non posso che apprezzare ed applaudire alla decisione assunta dal coordinatore cittadino di Forza Italia di partecipare al tavolo di confronto. Noi restiamo a disposizione – scrive Coletta – ma certamente non permettiamo a nessuno attacchi immotivati e privi dei basilari principi democratici sul territorio. Di certo ad Avola non verrà nessuno di questi a decidere per noi come altrettanto ci dispiace che questi tentino di ingerirsi nelle decisioni e valutazioni prettamente locali”.