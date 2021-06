fumata nera

Saltato l’incontro del Centrodestra ad Avola voluto da Fratelli d’Italia

Documento di Cantiere popolare, Lega Sicilia, Udc ed Mpa

Chiesto un nuovo incontro ma per discutere delle alleanze in tutte le altre competizioni elettorali

E’ già saltato prima ancora di incominciare il tavolo del Centrodestra, chiesto da Fratelli d’Italia, per discutere delle amministrative ad Avola in programma nel 2022.

Salta l’incontro

Dopo l’invito del coordinatore locale di FdI, Salvo Coletta, fedelissimo del sindaco, Luca Cannata, i vertici di Cantiere popolare (Niki Paci), Lega Sicilia (Leandro Impelluso), Mpa (Mario Bonomo) ed Udc (Giovanni Magro) hanno deciso di non partecipare all’incontro, spiegando che tale iniziativa, “seppur nel merito condivisibile”, è “priva di rispetto politico verso quei Comuni interessati da elezioni nella tornata autunnale 2021”.

Un tavolo provinciale e non avolese

I dirigenti dei 4 partiti del Centrodestra, a loro volta, hanno lanciato un proposta, quella di un vertice che, però, abbia un respiro provinciale e non strettamente avolese. “Cogliamo questa occasione per sensibilizzare ulteriormente i rappresentati di FdI e Forza Italia alla partecipazione ad un tavolo provinciale avente come oggetto ” gli appuntamenti elettorali del prossimo autunno” spiegano in una nota.

Le elezioni negli altri Comuni

Secondo Cantiere popolare Lega Sicilia, Mpa ed Udc, è “contraddittorio il comportamento tenuto dal primo cittadino che sensibilizza, per legittime personali ambizioni, un tavolo di coalizione per discutere delle elezioni avolesi, mentre non si pone lo stesso tipo di esigenza metodologica per gli appuntamenti elettorali, già in scadenzario, ad iniziare dalle amministrative del prossimo autunno nelle città di Lentini, Noto, Rosolini, Ferla, Sortino e Pachino”.

No a coalizione a corrente alternata

Per i 4 dirigenti dei partiti, in merito alla proposta di Fratelli d’Italia, “non si può ragionare in termini di coalizione a corrente alternata, sulla base delle singole esigenze elettoralistiche cittadine, che non sono rispettose delle altre realtà comunali. La coalizione di Centrodestra, a nostro parere, è un valore aggiunto sempre.