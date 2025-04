I partiti fanno i conti per la distribuzione dei 12 consiglieri provinciali a Siracusa ma prima dei dati ufficiali ci sono le prime proiezioni. La lista a sostegno del neo presidente del Libero consorzio, Michelangelo Giansiracusa, comprendente Mpa, Lega, Dc, Azione ed il parlamentare regionale, Carlo Auteri, dovrebbe prenderne 7, due a testa per FdI e Forza Italia, uno per il Pd.

I posti da consiglieri

Nella lista per Giansiracusa il più votato è stato Salvo Cannata, esponente della Lega, consigliere comunale a Melilli, a seguire ci sono Diego Gerratanata del Mpa, consigliere di Priolo, Giuseppe Vinci della Dc, consigliere di Francofonte, Pietro Rosa, vicino al sindaco di Noto e di area del Mpa, Conci Carbone, esponente di Azione, vicepresidente del Consiglio comunale di Siracusa, Vanessa Impeduglia, consigliere di Francofonte nell’area del Mpa, Matteo Melfi, di Sud chiama Nord, consigliere di Siracusa. Dietro, ci sono Marco Niciforo e Giovanni Rametta, consiglieri di Augusta e Avola, riconducibili a Carlo Auterii.

Nel Pd, dovrebbe avercela fatta Giuseppe Stefio, che era candidato per la presidenza del Libero consorzio. In Forza Italia, Cosimo Burti e Gaetano Gennuso, rispettivamente consiglieri di Siracusa e Pachino mentre per FdI in Consiglio andrebbero Rossana Cannata e Rosario Cavallo

Italia, “ripartire dalla macerie del populismo grillino”

Questo il commento al successo di Giansiracusa del sindaco di Siracusa, Francesco Italia. “Queste inedite elezioni di secondo livello, ci consegnano – dice Italia – una provincia che, mostrandosi pronta a ripartire dalle macerie del populismo grillino, ha ben chiara la direzione da intraprendere e i soggetti chiamati a farsene carico. Michelangelo Giansiracusa viene eletto con un risultato che non lascia spazio a interpretazioni e una chiara coalizione di maggioranza che vede il centro come il luogo politico in cui, in provincia di Siracusa, si costruisce il presente e il futuro, con responsabilità, competenza e visione. Una nuova stagione si apre oggi, fondata sulla serietà, sull’ascolto e sulla volontà concreta di rispondere ai bisogni delle comunità”.

Il coordinatore della Dc

Soddisfazione è stata espressa dal coordinatore della Dc di Siracusa, Salvatore Andolina. “Giuseppe Vinci è stato eletto Consigliere Provinciale di Siracusa nella lista Comuni al Centro a sostegno del Presidente neo eletto Michelangelo Giansiracusa. Grazie a chi ha creduto e continua a credere nella comunità umana e politica della Nuova DC di Siracusa e nella strada che insieme stiamo percorrendo. Grazie, soprattutto, ai tanti consiglieri comunali che ci hanno votato e consentito di raggiungere questo splendido risultato, centrando un obiettivo strategico per il governo del territorio. Continueremo, con umiltà e determinazione, a costruire il partito dei Moderati e dei Cattolici in tutti i comuni della provincia di Siracusa”