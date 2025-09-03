Risulta disperso in mare un uomo, Nino Cusmano, che non ha fatto ritorno con il suo gommone salpato il primo settembre dal Porto Fossa di Marzamemi, nel Siracusano. E’ appassionato di nautica, un esperto che altre volte sarebbe uscito in barca: sono stati i parenti a lanciare l’allarme e dai riscontri delle forze dell’ordine sembra che il suo cellulare sia attivo in prossimità di Capo Murro di Porco, a Siracusa. Le motovedette della Guardia costiere hanno eseguito delle perlustrazioni in un’area abbastanza vasta tra il Plemmirio, dove insiste l’Area marina protetta, ed Ognina ma fino ad ora le ricerche non hanno dato alcun esito.