Non voleva rinunciare al suo allenamento

Non avrebbe rinunciato alla sua corsa per tenersi in forma ed allo stesso tempo per prendere una boccata di ossigeno. E così un uomo di 33 anni, siracusano, dopo aver indossato la tuta e le scarpe da ginnastica, si è recato nell’area del parco Robinson, nel rione di Bosco Minniti, nella zona nord di Siracusa, per il suo allenamento ma, dopo pochi minuti, si è imbattuto negli agenti di polizia che lo hanno denunciato per violazione alle misure anti coronavirus, disposte dal Governo nazionale.

Peraltro, il parco Robinson è inibito al pubblico, per effetto dell’ordinanza del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha esteso la chiusura a tutte le aree verdi, compresa la pista ciclabile, in Riviera Diniosio il Grande.

“La Polizia di Stato, nel chiedere ai cittadini piena collaborazione per il rispetto delle norme sul contenimento sanitario, nell’interesse comune, invita tutti a limitare gli spostamenti fuori dalle proprie abitazioni ai motivi di estrema necessità, per effettuare la spesa, per motivi di salute o per altri indifferibili urgenze” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Ma è stata una giornata di numerose denunce nel Siracusano, i carabinieri hanno anche arrestato un giovane di 21 anni di Floridia, sorpreso con della droga, cocaina in particolare, che avrebbe dovuto consegnare a domicilio ai suoi clienti, residenti a Siracusa. Gli stessi militari, nell’ambito dei controlli anti Covid-19, hanno denunciato dei ragazzi che, incuranti del decreto del Governo, si stavano recando in un campetto per una partita di calcio a 5.