trasferito in carcere

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un giovane di 26 anni che si trovava agli arresti domiciliari perché coinvolto in un’indagine per traffico di stupefacenti.

In giro fuori provincia

E’ accusato di evasione, è stato fermato in un posto di controllo: a quanto pare, era uscito insieme agli amici per trascorrere una serata in giro per i locali di una città fuori dalla provincia di Siracusa.

In carcere

Non è la prima volta che il 26enne evade i domiciliari, i carabinieri avevano già inviato una relazione al Tribunale di Siracusa per chiedere un’inasprimento della misura cautelare, considerate le numerose violazioni del giovane. E così, è arrivato l’ordine di trasferimento del 26enne in carcere dove è stato accompagnato nelle scorse ore.

Evaso a Noto arrestato

A Noto, I carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia hanno tratto in arresto un netino per evasione. L’uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione dove era agli arresti domiciliari: è stato sorpreso da militari nel corso di controllo del territorio.

E’ stato riconosciuto alla guida della sua auto e, dopo esser stato fermato, è stato

condotto nella caserma. Segnalato alla Procura della Repubblica aretusea, è stato disposto l’arresto ma è tornato ai domiciliari.