è corrado bonfanti

Corrado Bonfanti, ex sindaco di Noto, è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia Siracusa. La decisione è stata comunicata, ufficialmente, dal deputato regionale azzurro Riccardo Gennuso, la cui leadership dentro il partito è sempre più evidente.

Bonfanti terzo alle Regionali

Bonfanti aveva preso parte alle elezioni regionali del 25 settembre, arrivando terzo con 3279 preferenze. Davanti a lui, l’ex assessore regionale Edy Bandiera e poi Gennuso, trionfatore della tornata elettorale.

Le parole di Gennuso

“Corrado Bonfanti che da oggi ricoprirà – dice Riccardo Gennuso – il ruolo di coordinatore provinciale di Forza Italia. Una posizione di responsabilità importante, in un momento delicato, affidata ad un uomo che ha già dimostrato, nel ruolo di amministratore locale prima e di partito dopo, di essere all’altezza dell’impegno. Sono certo che Corrado è la persona giusta al momento giusto e che riuscirà a concretizzare nel territorio il percorso di radicamento e di dialogo avviato nel partito a livello regionale”.

L’asse di Forza Italia nella zona sud

L’elezione di Corrado Bonfanti conferma, dunque, che l’asse di Forza Italia si è spostata nella zona sud della provincia.

Il precedente coordinatore era l’ex senatore Bruno Alicata, fedelissimo di Stefania Prestigiacomo, dimessosi dal suo incarico prima delle elezioni regionali e nazionali. Una scelta maturata dopo che il partito decise di rinunciare a candidare alla presidenza della Regione l’ex ministra siracusana.

Prestigiacomo fuori dai giochi politici

La stessa Prestigiacomo, in corsa poi per le Politiche, non è riuscita ad ottenere il seggio di senatore mentre a Palazzo Madama siede Daniela Ternullo, melillese, ex deputata regionale, un tempo fedelissima di Pippo Gennuso, di cui prese il posto all’Ars quando per Gennuso scattò la Severino, a seguito del patteggiamento per traffico di influenze.

L’autosospensione di Bandiera

Tra i siracusani di Forza Italia più influenti c’è certamente Edy Bandiera, che, però, si è autosospeso dal partito dopo l’indicazione di Ferdinando Messina, sostenuto da Riccardo Gennuso, come candidato sindaco di Siracusa. Una situazione politica che ha, di fatto, reso Gennuso il vero dominus di Forza Italia. E se Messina riuscisse a vincere la sfida elettorale, allora il peso del parlamentare regionale sarebbe ancora più evidente nel Centrodestra.