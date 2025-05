C’è tutto lo stato maggiore di Forza Italia a Noto, per la convention che incorona Schifani ricandidato e affronta i nodi della politica, la collocazione del partito, ma anche le questioni internazionali alle quali il segretario azzurro, vice Premier e Ministro degli Esteri non si sottrae mai.

L’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo

E non può mancare l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo “Forza Italia cresce, in una Sicilia che cresce” ha detto in sintesi Tamajo nel suo intervento. “Non posso che ringraziare tutti: il Presidente Tajani, il Presidente della Regione Renato Schifani, l’amico Riccardo Gennuso, e ogni singolo militante che continua a credere nel lavoro che stiamo facendo”.

Forza Italia partito attrattivo

“Oggi Forza Italia è un partito attrattivo, in crescita. Lo dicono le ultime elezioni provinciali, ma soprattutto lo sento nel contatto quotidiano con i territori: siamo tornati ad essere un punto di riferimento, perché parliamo al Paese reale con proposte serie, concrete, orientate al futuro.

In Sicilia stiamo costruendo una visione nuova, coraggiosa. Con il presidente Schifani abbiamo avviato un percorso di netta discontinuità rispetto al passato. Due priorità su tutte: il risanamento dei conti pubblici e la realizzazione, finalmente, dei termovalorizzatori. Non più solo promesse, ma fatti”.

Sicilia cresce più del Nord Italia

“La Sicilia oggi cresce più del Nord. I dati Svimez parlano chiaro: +2,3%. E Unioncamere ci dice che il 2024 è già un anno record per la nascita di nuove imprese. Questo non accade per caso. È il risultato di una strategia precisa, che dice no all’assistenzialismo e scommette sul lavoro, sull’impresa, sull’innovazione”.

“Nel mio assessorato abbiamo in gestione 1,4 miliardi di euro di fondi FESR. E abbiamo già messo a terra i primi sei bandi che vanno a sostenere la competitività delle aziende: puntiamo su digitalizzazione, sostenibilità, ricerca, internazionalizzazione. Misure pensate per tutti i settori: dalle cooperative agli artigiani. Solo per questi ultimi, la misura “Più Artigianato” mette a disposizione 40 milioni di euro l’anno. E sta già dando risultati concreti”.

L’opportunità delle Zes

“Un’opportunità enorme è rappresentata dalla ZES unica, che può diventare un volano per lo sviluppo dell’intero territorio siciliano. Così come lo è il programma STEP, grazie al quale abbiamo ottenuto 615 milioni di euro. Una parte di queste risorse – 300 milioni – l’abbiamo già destinata a STMicroelectronics: un investimento che produrrà 3.000 nuovi posti di lavoro e porterà in Sicilia, nell’area orientale, un investimento complessivo di 5 miliardi di euro”.

“In ogni legge di stabilità, in ogni variazione di bilancio, abbiamo messo al centro il mondo produttivo. Perché è lì che nasce la ricchezza vera. Con Irfis, nostro alleato prezioso, stiamo lavorando per rafforzare la competitività delle aziende siciliane in ogni fase del loro sviluppo”.

L’attenzione alle imprese

“Qualche numero: con il bando “Ripresa Sicilia” abbiamo finanziato 130 imprese fino a 5 milioni di euro. Con “Fare Impresa Sicilia”, quasi 800 aziende. Non sono solo cifre: sono famiglie, posti di lavoro, territori che si muovono.

E non ci fermiamo qui. Continueremo a sostenere i giovani, l’imprenditoria femminile, le start-up, la transizione ecologica, digitale ed energetica. Siamo accanto a chi produce, a chi investe, a chi crede nella nostra terra.

La Sicilia ha bisogno di fiducia, di concretezza e di visione. Noi ci siamo. E continuiamo a lavorare ogni giorno per costruire un futuro di crescita e opportunità”.