a cassibile e fontane bianche risiedono 7 mila persone

Come popolazione vanno ben oltre diversi Comuni ma restano solo due frazioni, legate a Siracusa. Cassibile e Fontane Bianche, a sud del capoluogo, insieme raggiungono i 7 mila residenti ma si arriva a circa 30 mila in estate, per via delle numerose ville occupate solo durante la stagione più calda dell’anno.

Ambulanza a singhiozzo

Eppure, in questa porzione di territorio, manca il servizio di ambulanza, “che prima era attivo h24 ma è stato improvvisamente soppresso e solo di recente funziona saltuariamente 12 ore” si legge in una petizione sottoscritta dai residenti ed inviata all‘assessorato regionale alla Salute, alla dirigenza dell’Asp di Siracusa, al prefetto ed al sindaco.

“Vogliamo un pediatra”

Gli autori della petizione lamentano anche l’assenza di pediatra, “siamo costretti a recarsi a Siracusa a 15 Km di distanza o ad Avola a 10 Km per poter curare i nostri bambini” tuonano i residenti.

Per questo, “chiediamo la riattivazione del servizio ambulanza del 118 H24 e l’assegnazione di un pediatra per garantire il diritto alla salute pubblica dei bambini residenti”.

Poliambulatorio a Sortino rischia chiusura

Mentre è in corso la pianificazione per gli investimenti nella sanità nel Siracusa, grazie ai fondi del PNRR, a Sortino, Comune montano del Siracusano, il Poliambulatorio rischia di chiudere.

La denuncia è del presidente di Sortino al Centro, Sebastiano Bongiovanni, per cui la struttura, situata in via Libertà, è già carente di personale.

Crollano le prestazioni sanitarie

In questa struttura era possibile eseguire numerose prestazioni: analisi di Laboratorio, Cardiologia, Dermatologia,

Endocrinologia e Diabetologia, Nefrologia, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Radiologia e Diagnostica per Immagini.

“Ormai sono un ricordo poiché tantissime sono state eliminate ed alcune funzionano a singhiozzo” denuncia Bongiovanni.

Prenotazioni chiuse

Secondo quanto denunciato dal presidente di Sortino al Centro, da giorni non è possibile chiedere alcune prestazioni perché l’addetto allo sportello non c’è.

Sanità nel Siracusano con il PNRR

Ecco cosa prevede il PNRR sulla sanità nel Siracusano dopo l’incontro in Commissione tra l’assessore alla Salute Razza e la deputazione regionale di Siracusa: 4 ospedali di comunità al presidio ospedaliero di Lentini, al Trigona di Noto e al Rizza di Siracusa ed a Pachino.

Inoltre, 12 case di comunità, ad Augusta, Avola, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo, Rosolini e due a Siracusa. Infine 4 centrali operative territoriali dislocate al Muscatello di Augusta, al Pta di Lentini, al Trigona di Noto e all’ex Onp di Siracusa.