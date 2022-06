accompagnata in carcere dai carabinieri

I carabinieri di Noto hanno arrestato una donna di 58 anni, Francesca Sesta, che si trovava agli arresti domiciliari, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità giudiziaria di Catanzaro.

Condanna a 7 anni

L’arrestata, condotta nel carcere femminile di Agrigento, dovrà scontare sette anni di reclusione per un cumulo di pene derivanti da condanne per numerosi reati contro il patrimonio, principalmente furti, commessi tra il 2014 e il 2020, che ha visto come vittime anche degli anziani.

Il precedente

La donna, appartenente ad una comunità nomade di Noto, venne arrestata nel 2016 in quanto raggiunta da un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Arezzo per espiare una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 1.000 euro di multa, per truffa ai danni di un anziano. Il reato, riconducibile al 2008, venne commesso in provincia di Arezzo.