ha aggredito un carabiniere

I carabinieri della stazione di Cassibile, frazione a sud di Siracusa, hanno arrestato un nigeriano di 25 anni, che, armato di coltello, avrebbe minacciato alcuni passanti nei pressi di un panificio.

Paura tra i passanti

Si sono vissuti momenti di grande apprensione, si temeva che il giovane migrante usasse l’arma, per cui sono state numerose le chiamate di emergenza alla sala operativa dei militari.

Carabiniere aggredito

I carabinieri sono arrivati in una manciata di minuti ed hanno provato a dialogare con il migrante a cui hanno chiesto i documenti. Il 25enne si sarebbe rifiutato e poco dopo si sarebbe scagliato contro di loro impugnando il coltello e, successivamente, avrebbe tentato di fuggire.

In carcere

Il presunto aggressore è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e poi accompagnato in carcere, disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nelle prossime ore, sarà trasferito al palazzo di giustizia per essere sentito nel corso dell’udienza di convalida della misura cautelare.