Emergenza sanitaria

“Sono saliti a 185 i guariti da Covid 19 in provincia di Siracusa mentre il numero degli attualmente positivi alla data odierna scende ad appena 32 e 9 ricoverati”. E’ quanto afferma la direzione dell’Asp di Siracusa dopo la pubblicazione dei dati sul covid19 in tutta la Sicilia. Numeri che, secondo l’azienda sanitaria provinciale, collocano Siracusa tra le province con i migliori risultati in tutta l’isola, insieme a Trapani ed a Ragusa.

“Questo ulteriore aggiornamento dei dati – spiega la direzione strategica aziendale dell’Asp di Siracusa – è stato reso possibile dall’inserimento nella piattaforma informatica delle centinaia di tamponi processati e refertati negli ultimi quattro giorni. Dati che lasciano ben sperare per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus anche se il livello di attenzione deve sempre essere tenuto molto alto con il rispetto delle regole – è la raccomandazione dell’Azienda sanitaria a tutti i cittadini – per evitare il rischio di eventuali riprese”.

L’Asp di Siracusa, peraltro, è al centro di una bufera dopo gli esposti relativi ad alcuni decessi che si sono verificati all’ospedale Umberto I di Siracusa, tra cui quello del direttore del Parco archeologico Calogero Rizzuto, per cui la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio colposo ma a carico di ignoti. C’è anche il fascicolo relativo al sequestro di alcuni documenti dagli uffici dell’Asp e dagli ospedali di Siracusa e Noto da parte dei Nas di Catania allo scopo di accertare se sono stati seguiti tutti i protocolli di sicurezza.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 117.426 (+2.463 rispetto a ieri), su 105.074 persone: di queste sono risultate positive 3.388 (+6), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.555 (-104), 1.566 sono guarite (+108) e 267 decedute (+2).