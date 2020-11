saranno consegnati dalla protezione civile

Il Comune di Noto ha deciso di avviare il prestito a domicilio dei libri della biblioteca comunale di Palazzo Nicolaci alle persone che sono nelle rispettive abitazioni in quarantena o in isolamento fiduciario.

“L’attuale emergenza sanitaria ha imposto di chiudere le biblioteche – dice il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti – ma non possiamo chiudere le porte alla richiesta ed esigenza di cultura e lettura, in questo periodo più che mai. Particolare attenzione dunque alle persone più fragili e a quanti sono costretti a restare a casa, attraverso la organizzazione di un servizio che si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizione di sicurezza anti contagio”

Il Comune ha inserito dei link sulla propria pagina Facebook in cui sarà possibile consultare le modalità di richiesta dei volumi, “che saranno consegnati al domicilio di eventuali soggetti risultati positivi al Covid19 o in quarantena fiduciaria, dalla Protezione Civile. Inoltre, secondo quanto fa sapere l’amministrazione “i libri andranno restituiti entro 30 giorni e resteranno bloccati per ulteriori 30 giorni in quarantena prima di un ulteriore prestito”.

Ad Augusta, è stato disposto un altro servizio per chi è in quarantena: la raccolta dei rifiuti a domicilio.”Per due volte a settimana – spiega il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare – attraverso un sistema gestito da Megara Ambiente i cittadini positivi verranno contattati per il ritiro dei rifiuti che dovranno essere inseriti in un doppio sacco sigillato”.

“Ringrazio l’assessore Beniamino D’Augusta per la celerità con cui abbiamo provveduto a questa emergenza – aggiunge il sindaco di Augusta – considerato il fatto che è di qualche giorno fa la comunicazione dell’Asp che attribuisce ai Comuni questa competenza. Tengo a precisare che nessun pericolo corrono i cittadini in merito alla raccolta e al deposito dei rifiuti che verrà effettuato con tutte le precauzioni previste dalla legge”.

A Siracusa, invece, è scoppiato il problema della saturazione degli impianti di trattamento dell’organico che ha costretto il Comune a ridurre i giorni della raccolta dei rifiuti organici.