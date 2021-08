in azione i mezzi aerei

Un incendio sta minacciando una casa di riposo

La struttura si trova a Carlentini, a nord di Siracusa

In azione le squadre terrestri ed i mezzi aerei

Un incendio si è scatenato intorno alle 16 in contrada Pancali, a Carlentini, a nord del Siracusano. Sotto minaccia è una casa di riposo per anziani e sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile per arginare l’azione del rogo mentre dall’alto ci sono i mezzi aerei della Marina militare e della Forestale.

Le fiamme partite da una campagna

Le fiamme si sono originate in una zona di campagna ma il vento le ha spinte a ridosso della struttura che ospita dei pensionati facendo temere il peggio ma secondo alcuni soccorritori il pericolo, con il passere delle ore, si sta ridimensionando. Restano ancora da capire le ragioni che hanno scatenato l’incendio, di certo le alte temperature hanno appesantito la situazione.

Incendi nel Ragusano

E’ emergenza incendi nel Ragusano devastato dai roghi. I sindaci di Giarratana e Monterosso Almo, Bartolo Giaquinta e Salvatore Pagano, hanno chiesto la proclamazione dello stato di calamità per il vasto focolaio che si è scatenato nell’area del parco di Calaforno. Le fiamme hanno lambito entrambi i Comuni del Ragusano ed hanno messo in ginocchio numerose aziende agricole che adesso, senza aiuti, rischiano di soccombere.

“Musumeci ha stanziato risorse”

“A seguito di una Giunta convocata con urgenza, il Governo Musumeci ha stanziato risorse per il foraggio delle aziende zootecniche”. Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo, per cui, questi fondi “serviranno per far fronte alle immediate spese di pronto intervento. È chiaro, non bastano. Serve l’aiuto da Roma”.

“Serve che il Governo centrale prenda atto della situazione – ieri è anche morto un cittadino a seguito degli incendi – e destini immediati finanziamenti per gli agricoltori e allevatori siciliani. Le fiamme stanno divorando i nostri boschi, la nostra vegetazione, la nostra economia” aggiunge la parlamentare regionale.