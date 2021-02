è accaduto nella zona di viale tunisi, a siracusa

Incidente domestico in un appartamento situato nella zona nord di Siracusa

Un incendio si è originato nella cucina della casa in cui vive una donna

La donna aveva dimenticato di spegnere i fornelli

Un piccolo incendio nella cucina di una abitazione nella zona di viale Tunisi, a Siracusa, ha rischiato di trasformare la domenica in tragedia per una famiglia. E’ accaduto nelle prime ore del mattino di oggi ma, per fortuna, non ci sono state conseguenze fisiche per la donna, protagonista di un incidente domestico, per cui si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa.

L’incidente

Secondo quanto ricostruito dai pompieri, la donna avrebbe dimenticato la pentola sul fuoco e nel volgere di pochi minuti si è originato un incendio, che ha coinvolto la cappa della cucina. I pompieri, avvertiti da alcune richieste di soccorso, hanno messo in sicurezza la casa, ma nel corso della giornata saranno compiuti altri approfondimenti per verificare lo stato dell’appartamento.

Il precedente a Siracusa

Un incendio, scoppiato nell’ottobre scorso in un appartamento ricavato in una palazzina tra via Giuseppe Maieli e corso Umberto, alle porte di Ortigia, il centro storico di Siracusa, ha causato il danneggiamento dell’abitazione. Il rogo, secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, si era originato da una lavastoviglie, andata in corto circuito.

Morta a Canicattini Bagni

Una donna di 57 anni, residente a Canicattini, morì un anno fa dopo essere stata inghiottita dall’incendio esploso nella sua abitazione, in via Solferino. La vittima, vedova e madre di una donna agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Cavadonna, a Siracusa, era da sola e nessuno sarebbe stato in grado di aiutarla, quando arrivarono i carabinieri la donna era già morta.

Anziano carbonizzato a Lentini

Sempre un anno fa ma a Lentini, un anziano morì per un incendio scoppiato nel suo appartamento in via Adigrat a Lentini. La vittima è un anziano di 91 anni, trovato carbonizzato dai vigili del fuoco del distaccamento di Lentini e del comando provinciale di Siracusa.