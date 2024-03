sulla noto-pachino

Un incidente stradale si è verificato in tarda mattinata sulla Noto-Pachino, in prossimità dello svincolo di Rosolini. Un impatto violento, come emerge nel video del blogger pachinese Ivan Sortino, tra un furgone ed una motocicletta.

Motociclista in ospedale

Ad avere la peggio è stato il conducente di quest’ultima, un giovane di Pachino che è stato trasferito all’ospedale Di Maria di Avola ma sulle sue condizioni del ferito i medici preferiscono non sbilanciarsi sulle sue capacità di recupero. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno compiuto i rilievi per determinare le cause di questo nuovo impatto su questa strada dove sono morte decine di persone.

La strada della morte

Tra le ragioni dello scontro potrebbe esserci l’alta velocità e la distrazioni, di certo si tratta di un’arteria stradale molto trafficata e diventata ormai un budello, come spesso sollevato da chi la frequenta ma per l’ampliamento non siamo nemmeno all’inizio. Sono stati ascoltati alcuni testimoni, gli stessi che hanno prestato le prime cure alla vittima e dato poi l’allarme.

Motociclista morto nel Catanese

Incidente mortale sulla strada statale 417 “Di Caltagirone”. La vittima un motociclista che si è scontrato con un camion. La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, al km 66.800, a Catania.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Incidente con altro motociclista appena a Palermo

Un altro motociclista è in gravi condizioni a Palermo dopo un incidente nella zona della Favorita avvenuto due giorni fa. Nello scontro tra una moto e un’auto l’uomo è rimasto gravemente ferito e trasportato all’ospedale Villa Sofia in codice rosso.

L’incidente si è verificato all’uscita del parco della Favorita alla fine di viale Diana all’altezza del cancello del Giusino in direzione Mondello. Sono stati i sanitari del 118 a portare il ferito in ospedale. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale.