Incidente a Floridia

Grave incidente stradale in contrada Monasteri, nel territorio di Floridia, nel Siracusano, tra un tir ed un furgone. L’uomo alla guida di quest’ultimo mezzo è stato trasferito in ospedale, a Catania, con l’elisoccorso ma per il momento il personale medico preferisce non sbilanciarsi sulle condizioni del ferito.

Tutte da accertare le cause che hanno scatenato lo scontro, fatto sta che nessuno dei due conducenti è riuscito ad evitare l’impatto ma ci penseranno gli agenti della Polizia municipale a comporre il puzzle ed hanno già iniziato compiendo i rilievi sul tratto teatro dell’incidente.

L’impatto è stato violento, si è compreso subito che le condizioni del ferito erano piuttosto serie, infatti si è immediatamente pensato di far arrivare l’elisoccorso per il trasferimento al Cannizzaro di Catania piuttosto che accompagnarlo all’Umberto I di Siracusa.

E’ il secondo incidente in poco meno di 24 ore nel Siracusano: ieri se ne è verificato uno sulla statale 114, a Priolo, tra una macchina ed una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista che ha perso un piede nell’impatto. Nei giorni scorsi, invece, in contrada Santa Teresa Longarini, alla periferia sud di Siracusa, è morto un quarantenne dopo l’impatto tra la sua moto e due auto.