pedone travolto da un'auto a pachino

Due incidenti stradali nel Siracusano

Un pedone travolto da una macchina a Pachino è morto

Un’auto si è ribaltata a Noto, tre i feriti

E’ di tre feriti ed un morto il bilancio di due incidenti stradali avvenuti in mattinata nel Siracusano.

Pedone travolto da un’auto

A perdere la vita è stato un pachinese, Sebastiano Cammisuli, 83 anni, travolto da una macchina mentre stava attraverso la strada: la vittima è deceduta qualche ora dopo in ospedale, al Di Maria di Avola. I carabinieri hanno avviato le indagini per omicidio stradale.

Auto si ribalta a Noto

In un altro incidente, accaduto a Noto, una macchina, una Fiat Punto, si è ribaltata: le tre persone a bordo, soccorse dai vigili del fuoco, sono uscite solo con delle lesioni ma le loro condizioni sono buone. Non sono ancora note le cause ma si tratterebbe di un incidente autonomo.

Incidente mortale nel Ragusano

E’ morto in un incidente stradale dalle circostanze ancora poco chiare Emanuele Calcagno, 24 anni, originario di Aidone, nell’Ennese.

Caduto dalla moto

Secondo una prima ricostruzione, il giovane che stava percorrendo la Provinciale 85, nel territorio di Ragusa, ha perso il controllo del mezzo ma non si comprende se per schivare un altro veicolo o in modo autonomo. Da alcune testimonianze, il ragazzo, che viveva con i genitori e lavorava nel suo paese, avrebbe voluto fare una piccola gita fuori porta nella giornata di ieri ma la domenica si è trasformata in tragedia. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dalla Polizia municipale che hanno compiuto i rilievi sulla porzione di asfalto percorsa dal motociclista.

Una maledetta domenica

E’ stata in Sicilia una maledetta domenica costellata di di incidenti gravi, di auto ribaltate e di incolonnamenti ma soprattutto un week end dal bilancio pesante per le persone coinvolte: una vittima e 11 feriti due dei quali gravi, in quattro incidenti.