Imbarco ai traghetti

Questa volta hanno deciso di fare sul serio e di tornarsene in Germania dopo oltre un mese e mezzo di tour in Italia ma soprattutto in Sicilia. A scovarli sono stati in mattinata gli agenti delle Volanti di Siracusa, al comando del dirigente Francesco Bandiera, mentre stavano per entrare a Siracusa a bordo del loro camper. Nonostante qualche giorno prima fossero stati fermati a Punta Secca ed intimati ad andarsene nel loro paese di origine non ci avrebbero dato molto peso, probabilmente le parole dei poliziotti di Siracusa li avrebbero convinti. In tarda mattinata, controllati a vista dalla polizia, sono arrivati a Messina dove hanno atteso l’arrivo di un traghetto per l’approdo in Calabria. E’ finita così la loro vacanza, almeno in Sicilia, dove avrebbero voluto rimanere ancora.

Secondo una fonte investigativa, la coppia sarebbe rimasta colpita dalla visita a Punta Secca, scelta per vedere da vicino non solo la casa del commissario Montalbano, serie televisiva per cui i turisti tedeschi stravedono, ma anche i luoghi in cui sono state girate le puntate ispirate ai racconti di Andrea Camilleri. Conclusa la tappa nel Ragusano, avrebbero pensato di fare un salto a Siracusa per ammirare non solo le coste ma i tesori custoditi nel centro storico di Ortigia. Ma poco dopo essere entrati in città, nella zona sud, in prossimità di via Elorina, a due passi dal mercato ortofrutticolo, sono stati fermati da una Volante. La loro storia ricorda, ma con aspetti molto diversi, quella dei turisti francesi in giro in Sicilia con una Renault 4.