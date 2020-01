Il blitz è scattato nella casa del giovane

Pensava che nascondere la droga in un frigo l’avrebbe protetto da una perquisizione dei carabinieri ma non aveva fatto i conti con il fiuto di Ivan, un cane dei carabinieri che ha scovato il tesoro di Andrea Stella, 21 anni, disoccupato, residente a Floridia, a 15 chilometri da Siracusa.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio mentre la droga, 100 grammi di marijuana, è stata posta sotto sequestro.

“Nel corso di una perquisizione domiciliare svolta all’interno dell’abitazione dell’arrestato, i carabinieri hanno infatti scovato, grazie all’eccezionale fiuto del cane “Ivan”, nascosti – spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa – dentro un elettrodomestico perfettamente sigillato, 100 grammi di marijuana suddivisi in varie dosi, pronte per essere cedute a vari assuntori locali. Al termine delle operazioni, sono stati sequestrati anche materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione”.

Il giovane, come disposto dalla Procura di Siracusa, è ai domiciliari in attesa di essere sentito dal gip nel corso dell’udienza di convalida della misura cautelare.