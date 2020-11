operazione dei carabinieri a pachino

I carabinieri hanno arrestato a Pachino, nel Siracusano, un uomo di 33 anni, Angelo Collura, disoccupato, con precedenti penali, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio e di detenzione illegale di munizioni.

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, i militari della stazione di Pachino hanno rinvenuto all’interno del secchio dell’immondizia, 34 grammi di marijuana, 2,5 grammi di eroina e 14 grammi di cocaina. L’uomo, poco prima, era incappato in un posto di controllo delle forze dell’ordine, che si erano insospettite per il nervosismo mostrato dall’indagato.

In auto, c’era busta di plastica dentro cui erano sistemate 32 cartucce calibro 12, illecitamente detenute, mentre in una tasca dei pantaloni di Collura è stata trovata una dose di cocaina. In casa, oltre alla droga, i carabinieri hanno rintracciato del materiale per confezionare gli stupefacenti nonché denaro contante in piccolo taglio ammontante a circa 2 mila euro.

I carabinieri hanno posto tutto sotto sequestro, l’uomo, dichiarato in stato di arresto, è stato posto ai domiciliari, come disposto dalla Procura di Siracusa in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Nel Palermitano, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno arrestato a Mondello un palermitano di 38 anni F.M.M accusato detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, nell’abitazione hanno trovato 800 grammi di marijuana sfusa e cinque piante di “cannabis” alte fino a 160 cm, insieme ad attrezzature per la coltivazione e al fertilizzante.

Anche la convivente, una trentunenne palermitana, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per lo stesso reato. L’uomo è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida. La droga è stata sequestrata.

Nel Catanese, i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato un 20enne di Nicolosi (CT), poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il controllo del territorio eseguito anche nelle zone meno frequentate, ha consentito all’equipaggio della “gazzella” di sorprendere il giovane pusher in via Etnea, precisamente all’interno del piazzale posto dinanzi il cimitero comunale di Mascalucia, mentre a bordo di una Fiat Punto, stava cedendo attraverso il finestrino delle dosi di marijuana a due minorenni del posto, uno di 17 e l’altro di 15 anni.

Bloccato e perquisito sul posto, lo spacciatore è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, occultata all’interno degli slip. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.