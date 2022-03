fatto accaduto a francofonte, nel siracusano

Hanno distrutto a colpi di pietre la statua di Padre Pio, a Francofonte, un gruppo di giovani che è stato identificato dai carabinieri.

Statua danneggiata

Un episodio accaduto il mese scorso in piazza Domenico Ville, nel cuore del Comune del Siracusano, e solo dopo una minuziosa scansione delle immagini delle telecamere di sicurezza ha permesso ai militari della stazione di Francofonte di risalire agli autori, del danneggiamento che sono minori al di sotto dei 14 anni.

Lancio di mattonelle staccate da una fontana

Secondo quanto emerso nelle indagini, i responsabili, senza alcuna ragione, hanno staccato delle mattonelle da una fontana e lanciato pietre all’indirizzo della statua di Padre Pio facendola cadere a terra.

Indignazione a Francofonte

Un episodio che ha scosso la comunità, forte è stata l’indignazione degli abitanti, molto legati a quel simbolo religioso, inoltre il danneggiamento è finito sulla chat di WhatsApp e sui social network.

Le telecamere

“I militari dell’Arma hanno ricostruito l’accaduto tramite i sistemi di videosorveglianza presenti in zona e attraverso le testimonianze di alcuni cittadini che in parte avevano assistito ai fatti” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa che ha coordinato le indagini.

Statua Crispi a Palermo imbrattata

Vernice rossa sulla statua di Francesco Crispi, a Palermo. E’ accaduto nei giorni scorsi, in occasione delle celebrazioni della ricorrenza dell’Unità d’Italia, un gruppo di indipendentisti legato al movimento “Trinacria” ha deciso di imbrattare il monumento posto in piazza Croci e dedicato ad uno dei personaggi più importanti della nascita dello Stato italiano. Un gesto di protesta molto forte, quello condotto dagli attivisti, legato, a loro dire, alla necessità di un revisionismo storico sulla figura dello stesso Crispi e delle sue azioni condotte in terra siciliana.

Ad eseguire il gesto di protesta un gruppo composto da mezza dozzina di persone, immortalate a volto coperto in un video che era stato pubblicato sulla pagina Facebook del movimento ma che, adesso, risulta rimosso. Nelle immagini si vede una persona imbracciare un contenitore di vernice rossa e lanciarlo sulla statua.