le manovre politiche

Simone Libro è stato nominato commissario comunale della Lega Salvini Premier ad Avola. L’annuncio è stato dato da Annalisa Tardino, eurodeputata e commissario regionale della Lega e Vincenzo Vinciullo, commissario della Lega in provincia di Siracusa.

Le parole di Tardino e Vinciullo

“Siamo certi che Simone Libro, da anni militante nella Lega, e già conosciuto per le sue capacità politiche, saprà dare il giusto impulso al partito ad Avola, dimostrando, ancora una volta, le sue capacità organizzative e propositive, insieme alla squadra di militanti e dirigenti del territorio” spiegano i due esponenti della Lega.

“Dialogo con il Centrodestra”

“Dialogherò con tutti gli alleati – dichiara Libro – del centrodestra, ma soprattutto, mi confronterò con tutte quelle realtà civiche ed autonomiste, che, presenti sul territorio, sostengono l’azione dell’attuale governo nazionale e regionale, a trazione centrodestra”.

“La mia all’interno del partito, sarà un’attività inclusiva, che mi auguro consentirà di consolidare il consenso elettorale anche in città, già in netta risalita in ambito regionale e nazionale, sicuro di contare sul supporto di una struttura partitica ben radicata, ma soprattutto – aggiunge Libro – di governo, con enorme probabilità per i prossimi dieci anni. Rivendico con orgoglio il mio storico percorso politico in Lega, che mi ha visto tra i primissimi studenti della Scuola di formazione Politica, ideata da Armando Siri, alla quale sono iscritto sin dal primo anno dalla sua nascita, ossia dal 2014”.