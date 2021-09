lo stalker si è recato a siracusa dove vive la sua ex fidanzata

Un 37enne palermitano arrestato per stalking a Siracusa

Ha incendiato lo scooter del padre della sua ex fidanzata

Voleva a tutti i costi tornare con la donna

Nonostante la loro relazione fosse finita, non si sarebbe rassegnato all’idea di tornare a stare con lei. L’uomo, 37 anni, palermitano, avrebbe perso la testa per lei, siracusana, poco più giovane, al punto da diventare una vera ossessione.

Incendia scooter del padre della donna

E così, all’ennesimo rifiuto, l’ex fidanzato si sarebbe recato a Siracusa e per lanciarle un messaggio ha dato alle fiamme lo scooter del padre della donna, secondo quanto emerge nell’indagine dei carabinieri della stazione di Ortigia, al comando del maresciallo Santo Parisi, che hanno prima identificato il responsabile e poi tratto in arresto.

Stava per entrare in casa della vittima

La colpa del padre era di aver difeso la figlia dalle pressanti richieste di ripristinare la relazione sentimentale, ed il giorno successivo si è presentato sotto casa della donna. Questa volta però, la ragazza ha allertato i carabinieri, che hanno fermato lo stalker mentre cercava di entrare nell’abitazione della vittima.

La paura

“La ragazza aveva interrotto il rapporto dopo essere stata oggetto di ripetute percosse e minacce da parte dell’uomo, che però non aveva smesso di perseguitarla. La poveretta, che ormai viveva in una triste condizione di ansia e paura, complici anche i numerosi fatti di cronaca riguardanti femminicidi ad opera di ex fidanzati, ha però trovato il coraggio di denunciare, nelle scorse settimane, il suo ex fidanzato” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa. Come disposto dalla Procura di Siracusa, l’uomo è in carcere.

Tanti casi in Sicilia

A Raffadali, nell’Agrigentini, un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La moglie, originaria di Agrigento, 27enne casalinga, è stata refertata presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove le sono stati diagnosticati 5 giorni di prognosi per escoriazioni al volto ed al corpo. La donna ha raccontato che non era la prima volta che il marito le usava violenza soprattutto quando abusava di alcool.