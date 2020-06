Rafforzeranno il personale della Polizia Municipale

Oggi entrano in servizio 4 nuovi istruttori di vigilanza, assunti dal Comune di Noto a tempo determinato per i controlli in città e nelle contrade. Ad annunciarlo è il sindaco Corrado Bonfanti, il quale nei giorni scorsi ha incontrato, insieme con la dirigente del Settore I Giuseppina Ferlisi, al Comandante della Polizia Municipale Corrado Mazzara ed al suo vice Corrado D’Amico, i 4 nuovi istruttori di vigilanza che rafforzeranno il personale in servizio al comando di piazza Stazione fino al 30 settembre.

L’assunzione è avvenuta a seguito del bando pubblicato dal Comune durante la pandemia da Covid19. Il sindaco Bonfanti aveva prima firmato una apposita ordinanza con cui prevedeva di aumentare il numero di Vigili Urbani presenti sul territorio, così da migliorare la presenza in città e nelle contrade, soprattutto in un periodo importante e impegnativo come un’estate ai tempi del Covid19. “Sono donne e uomini di valore – commenta il sindaco Bonfanti – che hanno già dimostrato determinazione, professionalità e spirito di squadra. Sono certo che faranno bene. Nell’era in cui dovrebbero esserci più poliziotti che civili, faremo sentire la nostra presenza con controlli mirati e puntuali”.

Il Comune di Noto rientra anche tra i Comuni siciliani in cui saranno eseguiti i test sierologici a campione sulla popolazione. Il ministero della Salute e l’Istat, in collaborazione con le Regioni e la Croce Rossa Italiana hanno avviato un’indagine di siero-prevalenza dell’infezione da virus Sars-CoV-2 per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi.

Il test verrà eseguito in tutta Italia su un campione di 150mila persone residenti in duemila Comuni, distribuite per sesso, attività e classi di età. Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici. Per ottenere risultati affidabili e utili è fondamentale che le persone – selezionate per il campione, contattate dalla Croce rossa italiana dal numero 06.5510 – aderiscano. In Sicilia sono 11.183 le persone selezionate dall’Istat.