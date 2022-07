bloccato dai carabinieri a francofonte, nel siracusano

I carabinieri della stazione di Francofonte hanno arrestato un 25enne per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre.

Arrestato a giugno

Il giovane era già stato arrestato a fine giugno per gli stessi motivi e condotto nel carcere di Cavadonna, a Siracusa, ma, una volta rilasciato, ieri pomeriggio si è recato nuovamente a casa della donna.

Le minacce alla madre

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, avrebbe provato ad entrare con calci e pugni contro il portone di ingresso senza, però, riuscirci. Inoltre, avrebbe rivolto alla madre parole offensive e minacciose. I carabinieri, avvertiti dalla vittima, si sono recati sul posto ed hanno arrestato il giovane.

Un caso a Floridia

Nei mesi scorsi, a Floridia, si verificò un caso simile, culminato con l’arresto di un giovane responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre.

La denuncia della madre

La donna, che non poteva più sopportare le minacce, le percosse e le continue richieste di denaro per comprare droga, alla fine si è rivolta ai carabinieri. I militari dell’Arma raccolsero la denuncia della vittima nei locali dedicati del Comando provinciale di Siracusa previsti dal progetto “una stanza tutta per se”.

Divieto di avvicinamento alla donna

L’Autorità Giudiziaria, a seguito della relazione dei militari, impose il divieto di avvicinamento alla vittima. Il giovane, anche se raggiunto dal provvedimento, si ripresentò a casa della madre chiedendo del denaro. Questa, per paura di subire ulteriori maltrattamenti, chiamò i carabinieri che, intervenuti, interruppero l’aggressione ed arrestato il giovane per aver violato il divieto di avvicinamento.

Tanti casi di madri picchiate dai figli

Sono diversi i casi come quelli accaduti a Floridia. A Siracusa, nei mesi scorsi, gli agenti delle Volanti arrestarono, con l’accusa di tentata estorsione nei confronti della propria madre, un ventunenne, R.A., con precedenti penali. Il giovane, secondo quanto emerso nelle indagini, era ai domiciliari in quanto condannato per traffico di droga e la convivenza con la madre sarebbe stata difficile, specie per la donna, a cui, negli ultimi giorni, avrebbe chiesto, in modo pressante, dei soldi.