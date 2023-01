celebrati i funerali

Si era recato in un campo di padel per giocare l’ultima partita del 2022 ma dopo pochi scambi è morto. La tragedia è avvenuta a Rosolini dove viveva Giuseppe Immermina, 42 anni, che si trovava negli impianti di via Sipione: stando ad una prima ricostruzione, il 42enne era impegnato in una partita tra amici mentre il figlio stava assistendo al match, solo che, all’improvviso, sarebbe stato colto da malore.

Un infarto ha tradito l’uomo

Probabilmente, un infarto lo ha tradito, l’uomo è spirato nonostante i tentativi dei medici di tenerlo aggrappato alla vita. Amici e parenti sotto shock per questa tragedia che ha reso drammatico la fine del 2022 e naturalmente l’inizio del nuovo anno.

Celebrati i funerali

Tanta la commozione nel piccolo centro agricolo del Siracusano e stamane si sono celebrati i funerali a cui hanno preso parte tante persone.

Tragedia nel Ragusano

Muore in ambulanza senza l’assistenza di un medico. E’ accaduto ieri a Marina di Ragusa. Una donna di 81 anni, infartuata, è deceduta all’interno dell’ambulanza del 118 mentre stava per essere trasportata all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica. A bordo del mezzo di soccorso, non medicalizzato, non c’era l’infermiere, ma solo il personale soccorritore e nessuna pratica sarebbe stata applicata alla donna che è deceduta durante il tragitto.

Non valutata la gravità

Secondo i familiari della vittima il servizio di emergenza non avrebbe ben valutato la gravità delle condizioni della donna. Per questo, a detta loro, sarebbe stato inviato sul posto un mezzo di soccorso non idoneo in quanto privo di medico e di personale infermieristico.

L’allarme lanciato da tempo

I sindacati da tempo lanciano l’allarme attorno a questo tema e non è il primo episodio di persona che muore senza assistenza medica in ambulanza. E’ accaduto ad esempio di recente a Siracusa dove è stato denunciato che le ambulanze del 118 sono senza medici. Lo aveva detto il segretario generale della Fp Cisl Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, che paventa una situazione molto critica. Secondo la sigla si rischierebbe di compromettere la funzionalità del 118 nella provincia di Siracusa. Così ad essere penalizzati sono i lavoratori ed i cittadini.