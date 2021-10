il soccorso dei carabinieri tra francofonte e lentini

Soccorso dei carabinieri alle famiglie le cui abitazioni sono rimaste allagate per il maltempo

Gli interventi si sono registrati nelle zone di Lentini e Francofonte

Presidiate le strade coperte da fango e detriti

I carabinieri della Compagnia di Augusta, intervenuti a Francofonte ed a Lentini, i centri del Siracusano maggiormente colpiti dal maltempo, hanno soccorso diverse famiglie, le cui abitazioni hanno subito degli allagamenti, ed alcuni automobilisti, rimasti intrappolati nel fango e nei laghi di acqua.

Presidi sulle strade provinciali

Insieme ai Vigili del fuoco ed alla Protezione civile, i carabinieri hanno presidiato le strade provinciali in direzione di

Scordia e tra Carlentini e la frazione di Pedagaggi, che non erano transitabili per la presenza di detriti, fango e

alberi caduti.

Famiglia bloccata

In contrada Conte di Lentini, i carabinieri hanno richiesto l’intervento di un’unità pluviale dei Vigili del fuoco per soccorrere una famiglia rimasta bloccata dal fango.

In contrada Xirumi una famiglia nell’attesa dei soccorsi è stata tranquillizzata dall’operatore della centrale operativa della Compagnia di Augusta tramite videochiamata. Nonostante i notevoli disagi, tutte le operazioni di soccorso si sono concluse con successo.

Crollato soffitto di un negozio

E’ crollato il soffitto di un negozio di cosmetici ricavato all’interno del centro commerciale di contrada Spalla, a Siracusa. Per fortuna, non si sono registrati feriti ma i dipendenti ed i clienti hanno corso un serio pericolo dopo il cedimento, presumibilmente legato alle infiltrazioni di acqua.

I danni

Tanti i danni nello spazio del negozio, sono stati avviati i rilievi per determinare le cause del crollo ed al tempo stesso sono stati portati avanti i lavori per consentire la riapertura ma prima dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza.

200 interventi dei Vigili del fuoco

Nelle ultime 12 ore sono stati effettuati oltre 200 interventi da parte dei Vigili del fuoco” per soccorrere persone bloccate nelle proprie auto rimaste in panne o isolate, per danni d’acqua e per allagamenti anche con l’ausilio dei Nuclei sommozzatori e dei soccorritori acquatici” spiegano dal comando provinciale dei pompieri di Siracusa.

Unità di crisi in Prefettura

Dal pomeriggio di ieri, è attiva in Prefettura l’Unità di crisi e coordinamento, presieduta dal prefetto di Siracusa Giusi Scaduto, che rimarrà operativa fino alla conclusione dell’emergenza.