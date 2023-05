Maltempo, fulmine danneggia rete idrica nella zona di Belvedere

02/05/2023

Un fulmine, a seguito del maltempo abbattutosi nel primo pomeriggio a Siracusa, ha creato un guasto alla pompa di sollevamento Grottone che alimenta il quartiere di Belvedere, a nord di Siracusa.

Riduzione del servizio idrico

Un problema che, stando a quanto indicato dal gestore del servizio idrico, la Siam, sta determinando una riduzione del livello del servizio idrico. “I nostri tecnici sono già al lavoro e stanno provvedendo alla sostituzione della pompa interessata. Si prevede il ritorno regolare del servizio attorno alla tarda serata/nottata” spiegano dall’azienda.

Maltempo in Sicilia

Temporali diffusi, venti forti e condizioni meteo avverse. Continua il maltempo in Sicilia anche per la giornata di mercoledì 3 maggio. Ed è allerta arancione nel Catanese e Messinese ed allerta gialla Nel Palermitano e Trapanese.

Lo indica l’avviso della protezione civile regionale numero 23122 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Nella nota della protezione civile vengono indicate anche condizioni meteo avverse. Si legge: “Persistono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche divento”.

Forti piogge nel Messinese, esondano torrenti, zone isolate

È in atto dalla notte scorsa una forte perturbazione che interessa i territori del messinese, sia della fascia ionica che in quella tirrenica. a Protezione Civile Regionale registra numerosi danni e forti deflussi idrici verso valle. Molte organizzazioni di volontariato sono già state attivate dai sindaci per attività di supporto, assistenza alla popolazione e presidio del territorio.

A Santa Lucia del Mela dieci persone sono rimaste isolate a causa della esondazione del Floripotema, ma i luoghi sono raggiungibili dai mezzi di soccorso. Criticità nelle frazioni di contrada Misericordia e Rosellina a S. Lucia del Mela per la piena del torrente Floripotema e delle forti pioggie. Attivato il Centro operativo comunale a Antillo, Casalvecchio Siculo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Limina e Mandanici.

Precipitazioni per la giornata di mercoledì 3 maggio

Le precipitazioni saranno “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante tirrenico centroorientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli”