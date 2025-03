Il maltempo che si sta abbattendo in tutta la Sicilia sta creando rallentamenti alla circolazione soprattutto lungo le autostrade. Sulla Siracusa-Catania, a causa della pioggia, si è verificato un incidente, avvenuto dentro una delle gallerie in prossimità dello svincolo di Augusta.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia stradale di Siracusa, il conducente di una macchina ha perso il controllo del suo mezzo, a quanto pare avrebbe fatto aquaplaning: è probabile che accelerando su una parte di strada colma d’acqua la macchina si sarebbe girata, finendo poi contro un guard-rail.

Le indagini della Polstrada

Le condizioni della persona alla guida sono buone, stando alle informazioni fornite dagli inquirenti, non si è reso necessario il suo trasferimento in ospedale. Il traffico, per qualche minuto, ha subito un lieve rallentamento: gli agenti della Polizia stradale stanno compiendo degli accertamenti per verificare, con esattezza, cosa è accaduto.

Situazione proibitiva sulle altre autostrade

La pioggia si sta abbattendo con intensità anche sugli altri quadranti della Sicilia. Il Cas raccomanda prudenza negli spostamenti sulla Messina-Palemo e sulla Catania-Messina.

La situazione sulla A19

Maltempo e soprattutto nebbia nell’Ennese nella giornata di oggi. La situazione più preoccupante è sull’autostrada A19 dove è presente la nebbia nel tratto tra lo svincolo di Caltanissetta e quello di Enna, per cui la Polizia stradale raccomanda prudenza agli automobilisti in transito in quel tratto.

Pioggia sulle strade provinciali

La stessa Polstrada ricorda che è ancora chiuso lo svincolo di Enna in direzione Palermo, per cui l’ultima uscita è Mulinello. I problemi di visibilità sono disseminati su gran parte del territorio ennese ma oltre alla nebbia c’è la pioggia battente che rischia di impantanare le fragili strade provinciali e comunali, come emerge ad ogni copiosa precipitazione.