Prime piogge e soliti problemi, allagamenti in alcuni rioni di Siracusa

Gaetano Scariolo di

22/09/2022

E’ bastata un po’ di pioggia a Siracusa per far esplodere i soliti problemi: gli allagamenti in alcuni rioni della città. Il più penalizzato, da 40 anni a questa parte, è il Villaggio Miano, nella zona nord del capoluogo, dove, puntualmente, ad ogni precipitazione, si formano dei laghi.

I problemi al Villaggio Miano

In quest’area non ci sono sbocchi, figli di una cementificazione incontrollata, e da oltre 30 anni nell’agende di tutte le amministrazioni comunali c’è il canale di gronda che dovrebbe convogliare le acque piovane per portarle al mare.

Il sogno del canale di gronda

L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione, Nello Musumeci, ha aggiudicato nell’ottobre del 2020 la progettazione esecutiva per l’opera. Ad occuparsene è stato un gruppo temporaneo di professionisti guidato dalla Beta Studio srl di Padova, in ragione di un ribasso pari al 47,5 per cento e per un importo di centotrentamila euro. L’opera consentirà di collegare il villaggio Miano con il canale Pantanelli. Al momento, però, il canale di gronda non c’è.

Le proteste dei residenti

Per cui, chi abita al Villaggio Miano deve sperare che non piova mai, o quasi: e così anche oggi, nonostante la pioggia non sia particolarmente copiosa, le strade si sono allagate ed i residenti hanno dato sfogo alla loro frustrazione postando foto sui social.

Le previsioni meteo

Per la giornata odierna le precipitazioni interesseranno tutta l’isola e saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori occidentali. Isole Eolie: cielo irregolarmente nuvoloso, con i maggiori addensamenti al primo mattino, ma in miglioramento”.

Temperature in discesa ma ancora gradevoli

In calo le temperature, previste tra i 20 ed i 27 gradi, decisamente più miti rispetto agli ultimi giorni. Previsti 25 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 25 a Catania, 20 ad Enna, 25 a Messina, 25 a Palermo, 21 a Ragusa, 25 a Siracusa, 27 a Trapani.