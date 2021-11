la denuncia di un consigliere comunale

E’ allarme sicurezza in contrada Zuccara per la presenza di rifiuti nell’alveo di un fiume

Plastica, tronchi di alberi e rami portati dal maltempo

La denuncia è di un consigliere d’opposizione di Avola

I residenti temono per la loro sicurezza in caso di nuove precipitazioni

L’alveo del fiume Eughini, in contrada Zuccara, ad Avola, nel Siracusano, è colmo di rifiuti dopo il maltempo della settimana scorsa.

Allarme sicurezza a Zuccara

Lo denuncia il consigliere comunale Nuccio Inturri, che ha raccolto la testimonianza dei residenti della zona, seriamente preoccupati per quello che potrebbe accadere se le piogge torneranno. Il timore per gli abitanti è che, con precipitazioni di una certa intensità, quel fiume di rifiuti, composto da plastica, tronchi e rami, possa rappresentare un serio pericolo.

“Provvedere alla bonifica”

“Dalle foto che mi hanno inviato molti residenti di contrada Zuccara si evince – dice a BlogSicilia il consigliere comunale di Avola, Nuccio Inturri – che bisogna provvedere nel più breve tempo possibile provvedere alla pulizia della foce del fiume”.

Il ponte tra due contrade

La questione di contrada Zuccara non è certo nuova, appena un anno fa i consiglieri Antonino Amato e Nuccio Inturri chiesero all’amministrazione che tipo di provvedimenti vi fossero in agenda per migliorare le condizioni della strada che diventa impraticabile ad ogni precipitazione.

A rispondere, a quella sollecitazione, fu il capogruppo di Avola la nostra terra Salvatore Coletta, esponente dell’amministrazione Cannata, per il quale, nelle opere di riqualificazione dell’area, la Regione avrebbe finanziato, con un importo di 200 mila euro, un ponticello capace di collegare le contrade Zuccara e Cicirata.

“Il ponticello non c’è ancora”

Il consigliere comunale, Nuccio Inturri, denuncia che quel ponticello di cui si è discusso non c’è ancora, con il disappunto dei residenti delle due contrade. “Il sindaco, in attesa che venga realizzato il ponticello che dovrebbe collegare contrada Zuccara con la Cicirata dalla Protezione civile, provveda subito alla pulizia dell’alveo del fiume e a fare gli interventi necessari” conclude Inturri.